2021/02/13 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك نشاط اعلامي كبير على الانترنت في تقليب صفحات مخفية من تاريخ العراق لاسيما في الأعوام الثلاثين التي سبقت احتلاله في العام ٢٠٠٣ .وبات انشاء قناة على يوتيوب أمراً سهلاً، وفي بعض الاحيان مربحاً. اللافت انّ المعروض من خفايا لأحداث وقعت وكان الناس على معرفة بحدوثها أو تلك التي لم يسمع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد على أي تاريخ؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد على أي تاريخ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).