وزير الصحة: قلقون من الموقف الوبائي بالعراق ولقاح كورونا يصل نهاية فبراير

2021/02/13 | 01:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي، عن قلقه من الوضع الوبائي في البلاد، مرجحاً تزايد أعداد إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة.وقال حسن محمد التميمي، في مؤتمر صحفي عقده في محافظة النجف، اليوم الجمعة، إنه اجتمع مع محافظي ثلاث …

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