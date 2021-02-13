كما رواه شاهد عيان: الباب الأول - دلور ميقري

2021/02/13 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1" درّةُ المَشرق، ونورُهُ المُشرق المُونق "هذا ما رددته في نفسي، آنَ ألقيتُ نظرة شاملة على منظر المدينة.



ولكنها كانت كلمات " ابن بطوطة "، الرحّالة المغربيّ من القرن الرابع عشر الميلاديّ.



لقد انبهر بمشهد دمشق، مثلي سواءً بسواء، لما تأمّله من علو إحدى صخور جبل قاسيون.لكنني كنتُ أشرف على الندينة، وأنا أقفُ على سطح الخان العظيم، المُعَّرف باسم بانيه، " أسعد باشا "؛ وهوَ أشهر الولاة من آل " ......





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