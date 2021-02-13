الخراف الضالة - رواية- القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد (2) - احمد جمعة

2021/02/13 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة (فلاش باك )كان صباح يوم جمعة مشبع بحرارة شهر سبتمبر الخفيفة، سطعت الشمس منذ الفجر وانبثق ضباب شفاف أشبه بالغيم، كان يوم إجازة مدرسية واتفقنا أنا وعدد من صبية الحي على الخروج إلى البحر وإلقاء السم للأسماك كعادتنا لتقتلها ثم نجمعها والقيام بشوائها على الساحل محاولين استدراج بعض الفتيات بأعمارنا.



أذكر ذلك الصباح المشبع بندى البحر وقد تسربت رائحة حرق جثث القطط والكلاب التي تجمعها سيارات ال ......





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