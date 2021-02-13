دولة الإمارات العربية المتحدة / ملاحظات أولية - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/02/13 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي دولة الإمارات العربية المتحدة تسترعي الانتباه تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في : 1- مجال صناعة المدن الحديثة او الذكية .2 - مجال السياسة الخارجية والانفتاح على اسرائيل .



3 - مجال التشريعات المدنية التي تكمن خلفياتها في فلسفات حقوق الانسان والمواطنة ، وليس انطلاقاً من الشريعة الاسلامية .



4 - دولة رفاه اجتماعي تشبه دولة الرفاه الاوربية بعد الحرب العالمية الثانية .



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