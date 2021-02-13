تنويعات على إجتراح الأسئلة الكبرى - حسن مدن

2021/02/13 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن (1)في البدء كانت الكلمة، لكن الكلمة كانت في الأصل سؤالاً.



كل الأفكار، كل الأشياء، تبدأ بسؤال.



السؤال هو السابق، والإجابة هي اللاحقة.



تبدأ الأسئلة من أصغر الأشياء، من أبسطها، من أكثرها تواضعاً، وتتدرج حتى تصل إلى الأسئلة الكبرى: أسئلة الفلسفة، أسئلة الخلود، أسئلة الوجود، أسئلة الحب، حتى الطفل وهو يتعلم الكلام، وهو يتدرب على التفكير، يفعل ذلك عبر الأسئلة، يعرف كل الآباء والأمهات تلك المرحل ......





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