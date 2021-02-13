إطلاق 20 ألف وحدة في بسماية بأسعار مخفضة وقروض ميسرة

2021/02/13 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب

كشفَت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار عن اصدار مصرف الرافدين التعليمات بخصوص شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية حسب توجيهات رئيس الوزراء بإطلاق 20 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي والمقبل لحل أزمة السكن.

وبينما اكدت ان اطلاق الوحدات السكنية سيكون بسعر مدعوم وقروض ميسرة، اشارت الى التنسيق مع المحافظات لإحياء مشروع المليون وحدة سكنية.

وقالت النجار في تصريح لـ«الصباح»: ان «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه هيئة الاستثمار الوطنية بإطلاق تلك الوحدات السكنية بمشروع بسماية باسعار مدعومة وقروض ميسرة لحل ازمة السكن للمواطنين».

واضافت ان «هذا التوجيه يأتي عقب قرار مجلس الوزراء بتخفيض الدفعة المقدمة على الوحدات بجميع مساحاتها مع تمديد مدة القرض».

واضافت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار ان «مصرف الرافدين بادر بدعم المشروع واصدار التعليمات و من المتوقع ان يلحقه مصرف الرشيد و مصرف TBI، مبينة ان «التسجيل سيكون عن طريق مكتب الهيئة في معرض بغداد والمصارف الحكومية الثلاثة المذكورة اعلاه».

واشارت الى ان «الدفعات القديمة كانت ما بين 18 - 42 مليون دينار والان انخفضت ما بين 7 - 11 مليون دينار»، موضحة ان «مدة القرض حاليا 25 عاما، بعد ان كانت 15 عاما، كما ان القسط الشهري سيبقى ثابتا ويتراوح بين 380 الفا الى 450 الفا» موضحة ان «الشقق يتم تسليمها خلال العام الحالي والعام المقبل».

ولفتت النجار الى ان «مجموع الشقق في مجمع بسماية يبلغ 35 الف وحدة تتراوح مساحاتها بين 100 الى 140 مترا.

مؤكدة ان «الهيئة تعمل حاليا مع جميع المحافظات على اعادة احياء مشروع المليون وحدة والتي ستطرح باسعار مدعومة وبشروط ميسرة».

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