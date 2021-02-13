رئيس الجمهورية وولي عهد أبوظبي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

2021/02/13 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

تركّزت المباحثات التي اجراها رئيس الجمهورية برهم صالح، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة اجراها لدولة الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وبحث صالح، خلال الزيارة، مع ولي عهد أبوظبي، في بيان رئاسي، ابرز التطورات على الساحة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية دعم الحوار وتخفيف التوترات، وتثبيت دعائم الاستقرار الأمني في المنطقة ودعم التنمية لشعوب المنطقة، فضلاً عن استعراض مستجدات جائحة كورونا في البلدين والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها.

وهنأ صالح، «قيادة دولة الإمارات وشعبها، بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، عادا ذلك إنجازاً علمياً رفيعاً، ومبعث اعتزاز شعوب المنطقة، متمنياً للقيادة وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار».

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