النجف الأشرف تكمل استعداداتها لاستقبال بابا الفاتيكان

2021/02/13 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف: حسين الكعبي

عبّر مبعوث بابا الفاتيكان في ختام زيارته للنجف الأشرف عن شكره للحفاوة التي استقبل بها الوفد الزائر من قبل الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، بينما أكد محافظ النجف لؤي الياسري، جهوزية المحافظة الآمنة المستقرة للزيارة التاريخية المرتقبة لبابا الفاتيكان.

وقال مبعوث البابا، رئيس الاساقفة ليسكوفار في حديث صحفي أثناء تجواله في أرجاء العتبة العلوية المقدسة: إن «زيارته للنجف وللعتبة العلوية، تعد فرصة ثمينة للتعبير عن احترامه وتقديره لهذا المكان الذي يقدسه الكثير من المؤمنين»، لافتاً إلى أن «هذا المكان له تاريخ إنساني قبل تاريخ الأديان، هذا ما أحمله في ذاكرتي عنه»، وتابع ليسكوفار: «نحن تجمعنا الاخوة في الانسانية».

وفي سياق آخر، قال مسؤول إعلام العتبة فائق الشمري لـ«الصباح»: إن «زيارة مبعوث بابا الفاتيكان للعتبة العلوية المقدسة، كانت للاطلاع على معالمها المقدسة»، مشيراً الى أن «الزيارة لم تتضمن أي حديث عن زيارة البابا للنجف الشهر المقبل، وإنما كانت زيارة استطلاعية».

و أكد محافظ النجف لؤي الياسري، أن «المحافظة مستعدة للزيارة من الناحية الأمنية والخدمية»، مبيناً أن «المحافظة تتمتع باستقرار أمني واقتصادي، يؤهلها لاستقبال كبار الشخصيات في العالم.

من جانب آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أن التحالف الدولي ضد “داعش” سيشارك في خطة تأمين زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، المقررة الى العراق في 5 - 8 آذار المقبل.

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