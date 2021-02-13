2021/02/13 | 08:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب 100 الف دينار .. شخص يقتل شابا بكربلاء وآخر يجهز على عمه ويحرق جثته في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/13 | 08:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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