رواية (ماركس العراقي) ح 20 - عباس علي العلي

2021/02/13 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ومر أسبوع أخر وما زال أمامي فترة أسابيع قليلة لمراجعة التجنيد وتحديدا في الأول من أيلول نت كل عام هي بداية تسويق الخريجين، في هذا الأسبوع أستلمت أول هوية تؤكد لي أني لم أعد طالبا بل رجل قانون حقيقي في 2-7-1984 أصبحت عضوا في أتحاد الحقوقيين العراقيين، كانت الهوية شيء ثمين بالنسبة لي، كثيرا ما أخرجتها من جيبي لأعيد قراءة ما مكتوب فيها، يا ترى هل هذه الورقة السميكة التي فيها صورتي وشعار الأتحاد كافي ......





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