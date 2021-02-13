2021/02/13 | 09:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أميركا تدعو تركيا إلى احترام سيادة العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/13 | 09:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تدعو تركيا إلى احترام سيادة العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تدعو تركيا إلى احترام سيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).