2021/02/13 | 09:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقدمة من 7 الى 11 مليوناً.. إطلاق 20 ألف وحدة سكنية في بسماية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/13 | 09:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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