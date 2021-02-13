كتلة الاتحاد الوطني: شهيد المحراب سخّر حياته لمعاداة الظلم

2021/02/13 | 09:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نستذكر اليوم ذكرى أليمة، حيث نستذكر عالما دينيا جليلا ومناضلا سياسيا بارزا في تاريخ العراق، الذي سخّر جل حياته لمعاداة ظلم النظام البعثي وتحقيق العدالة والحرية لجميع مكونات المجتمع العراقي.

إن ذكرى آية الله السيد محمد باقر الحكيم، الذي كان استشهاده بمثابة فاجعة كبيرة حلت بالحياة السياسية في العراق الجديد، يجب أن تحفزنا الآن أكثر من أي وقت مضى، لتوحيد الطاقات والجهود وتنحي الخلافات والصراعات وعدم تهميش حقوق أي من المكونات في الدولة العراقية.

كان شهيد المحراب يسير على النهج الذي حرم الدم الكوردي، حيث كانت هذه الرؤية العقلانية بالتزامن مع نهج الرئيس مام جلال (رحمهما الله) عاملا رئيسا في إسقاط الطغمة الصدامية وبناء عراق ديمقراطي فيدرالي، بالتعاون مع رفاق دربهما.

نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، إذ نجدد تعازينا ومواساتنا بهذه الذكرى المفجعة، ندعو في الوقت نفسه، الأطراف السياسية والكتل البرلمانية كافة، أن نتخذ جميعا خطوات عقلانية في هذا الظرف الحساس ونتصرف بمسؤولية كبيرة، وأن نجعل من التوافق ووحدة الخطاب والموقف بديلا للمعاداة والصراعات فيما بيننا.

تحية الى الروح الطاهرة لشهيد الحرية والعدالة

الخزي والعار للارهابيين

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني

في مجلس النواب العراقي

PUKmedia

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