كتلة الاتحاد الوطني: شهيد المحراب سخّر حياته لمعاداة الظلم

إن ذكرى آية الله السيد محمد باقر الحكيم، الذي كان استشهاده بمثابة فاجعة كبيرة حلت بالحياة السياسية في العراق الجديد، يجب أن تحفزنا الآن أكثر من أي وقت مضى، لتوحيد الطاقات والجهود وتنحي الخلافات والصراعات وعدم تهميش حقوق أي من المكونات في الدولة العراقية.
كان شهيد المحراب يسير على النهج الذي حرم الدم الكوردي، حيث كانت هذه الرؤية العقلانية بالتزامن مع نهج الرئيس مام جلال (رحمهما الله) عاملا رئيسا في إسقاط الطغمة الصدامية وبناء عراق ديمقراطي فيدرالي، بالتعاون مع رفاق دربهما.
نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، إذ نجدد تعازينا ومواساتنا بهذه الذكرى المفجعة، ندعو في الوقت نفسه، الأطراف السياسية والكتل البرلمانية كافة، أن نتخذ جميعا خطوات عقلانية في هذا الظرف الحساس ونتصرف بمسؤولية كبيرة، وأن نجعل من التوافق ووحدة الخطاب والموقف بديلا للمعاداة والصراعات فيما بيننا.
تحية الى الروح الطاهرة لشهيد الحرية والعدالة
الخزي والعار للارهابيين
كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني
في مجلس النواب العراقي
PUKmedia
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