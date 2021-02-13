إطلاق آلاف الوحدات السكنية بأسعار مدعومة.. وتوضيح حول آلية الشراء

2021/02/13 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شقق سكنية

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

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كشفت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، السبت، عن إطلاق 20 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي والمقبل لحل أزمة السكن، فيما أشارت إلى ان مصرف الرافدين سيعلن عن التعليمات بخصوص شراء الوحدات في مجمع بسماية.

وقالت النجار، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 13 شباط 2021، إن "اطلاق الوحدات السكنية سيكون بسعر مدعوم وقروض ميسرة، كما سيتم التنسيق مع المحافظات لإحياء مشروع المليون وحدة سكنية".

وأضافت ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه هيئة الاستثمار الوطنية بإطلاق تلك الوحدات السكنية بمشروع بسماية باسعار مدعومة وقروض ميسرة لحل ازمة السكن للمواطنين".

وتابعت ان "هذا التوجيه يأتي عقب قرار مجلس الوزراء بتخفيض الدفعة المقدمة على الوحدات بجميع مساحاتها مع تمديد مدة القرض".

وأشارت إلى ان " مصرف الرافدين بادر بدعم المشروع واصدار التعليمات و من المتوقع ان يلحقه مصرف الرشيد و مصرف TBI "، مبينة ان التسجيل سيكون عن طريق مكتب الهيئة في معرض بغداد والمصارف الحكومية الثلاثة المذكورة اعلاه.

وبينت النجار، ان "الدفعات القديمة كانت ما بين 18 - 42 مليون دينار والان انخفضت ما بين 7 - 11 مليون دينار"، موضحة ان "مدة القرض حاليا 25 عاما بعد ان كانت 15 عاما، كما ان القسط الشهري سيبقى ثابتا ويتراوح بين 380 الفا الى 450 الفا".

واوضحت ان "الشقق سيتم تسليمها خلال العام الحالي والعام المقبل"، لافتة إلى ان مجموع الشقق في مجمع بسماية يبلغ 35 الف وحدة تتراوح مساحاتها بين 100 الى 140 مترا.

وختمت بالقول إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تعمل حاليا مع جميع المحافظات على اعادة احياء مشروع المليون وحدة سكنية والتي ستطرح باسعار مدعومة وبشروط ميسرة".

ر.إ

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