دراسة تكشف عن طريقة تساعد على تحسين الذاكرة

2021/02/13 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

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تحسين الذاكرة

فوتو: ارشيف

منذ 31 دقیقة

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كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة "نورث ويسترن" الأميركية عن طريقة لتحسين ذاكرة الأحداث المعقدة والواقعية المشابهة لتلك الأحداث من خلال تطبيق التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) على شبكة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة.

وبحسب الدراسة فقد طلب المؤلفون من المشاركين مشاهدة مقاطع فيديو للأنشطة الواقعية لقياس كيفية عمل الذاكرة أثناء المهام اليومية، وأثبتت النتائج أنه من الممكن قياس أنواع الذاكرة الواقعية ومعالجتها.

وقالت الباحثة والمؤلفة الرئيسية للدراسة، إنه "يجب أن نتذكر على أساس يومي الأحداث المعقدة التي تنطوي على العديد من العناصر، مثل المواقع والأشخاص والأشياء المختلفة".

وتابعت "لقد تمكنا من إظهار إمكانية تحسين الذاكرة للأحداث المعقدة والواقعية بطريقة آمنة وغير جراحية باستخدام تحفيز الدماغ."

وأجريت الدراسة على شباب بالغين أصحاء في بيئة معملية خاضعة للرقابة، واستخدم مؤلفو الدراسة تقنية (TMS) بهدف تغيير نشاط الدماغ والذاكرة للأحداث الواقعية، ومباشرة بعد التحفيز، أجرى الأشخاص مهمة التذكر أثناء فحص أدمغتهم باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي .

وعبر تقنية علمية معينة لتصوير الدماغ لمقارنة أنماط نشاط الدماغ عندما كان الأشخاص يشاهدون مقطعا مصورا مع نشاط الدماغ عندما كان الأشخاص يتذكرون نفس المقطع.

وقاس العلماء تأثير التنبيه من خلال مقارنة الذاكرة ونشاط الدماغ بعد تحفيز شبكة الذاكرة بنفس المقاييس بعد تحفيز منطقة دماغية لا تنتمي إلى شبكة الذاكرة.

وأثناء اختبار الذاكرة، شاهد الأشخاص مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو وتذكروها لاحقا وأجابوا عن أسئلة صواب/ خطأ حول محتوى مقاطع الفيديو.

ووجد الباحثون أن تنشيط شبكة الذاكرة أدى إلى تحسين عدد الأسئلة التي أجاب المشاركون فيها بشكل صحيح، كما أدى إلى زيادة استعادة مقاطع الفيديو في مناطق الدماغ المرتبطة بالمعالجة البصرية.

ر.إ

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