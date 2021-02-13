الرافدين يعلن استمراره منح السلف والقروض للموظفين والمواطنين

2021/02/13 | 09:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين استمراره في منح القروض والسلف والتسهيلات المصرفية الاخرى للمواطنين والموظفين .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” الاخير اطلق خدماته المصرفية المتنوعة للمواطن والموظف من قروض وسلف شخصية”.

مشيرا الى انه “بامكان الزبائن مراجعة فروع المصرف للحصول على تلك المنتجات المصرفية”.انتهى 25

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