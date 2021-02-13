رئيس الوزراء اليوناني يعد بزيارة العراق خلال الاشهر القادمة

2021/02/13 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بتلبية دعوة نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، بزيارة العراق خلال الاشهر القادمة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر ماكسيموس وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأثينا، وسُبُل تعزيزها، وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين”.

وثمَّن الوزير بحسب البيان، “مواقف اليونان الداعمة للعراق في مختلف المجالات لاسيما في مجال الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيّة”، مؤكداً أنَّ “العراقيِّين حققوا انتصارات مُتتالية ضدَّ إرهابيي داعش، وأنَّ هذه الانتصارات هي إنتصار للعالم كله ضدَّ الإرهاب؛ لأنَّ العراق حارب دفاعاً عن سيادته، وكرامته، ونيابة عن بلدان العالم كافة”.

ونقل الوزير “تحيّات وتقدير رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى رئيس الوزراء اليوناني وقدّم باسمه الدعوة لرئيس وزراء اليونان لزيارة العراق، بدوره وعدَ رئيس الوزراء اليوناني بتلبية الدعوة خلال الاشهر القادمة”.

هذا وقد حضر اللقاء من الجانب العراقي سفير جمهوريّة العراق في اليونان شورش خالد ورئيس دائرة أوروبا بمركز الوزارة السفير عبدالكريم طعمة، ومن الجانب اليوناني وزير الخارجيّة نيكوس ديندياس، ومدير المكتب الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء السفيرة إيليني الصوراني.

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