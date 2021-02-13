2021/02/13 | 10:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول لقاء رسمي بين قطر والسعودية منذ المصالحة الخليجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/13 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول لقاء رسمي بين قطر والسعودية منذ المصالحة الخليجية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول لقاء رسمي بين قطر والسعودية منذ المصالحة الخليجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).