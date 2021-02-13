2021/02/13 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ خاص كشف وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم السبت، عن أبرز التوصيات التي سيقدمها للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بشأن الموقف الوبائي في البلاد.وقال التميمي، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه “قد نضطر للغلق واقتراح ذلك على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لاصدار توصية بفرض حظرا للتجوال لمنع انتشار الفيروس بشكل كبير”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها تأجيل الامتحانات..



وزير الصحة لـ”المركز الخبري” هذه هي توصياتنا للجنة العليا المركز الخبري الوطني.

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