2021/02/13 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجيَّة يدعو رئيس الوزراء اليوناني لزيارة العراق المركز الخبري الوطني.

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