واشنطن: على تركيا إحترام سيادة العراق

2021/02/13 | 10:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الامريكية ضرورة ان تراعي تركيا احترام سيادة الاراضي العراقية، وذلك في تعليق على العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي في محافظة دهوك باقليم كوردستان.

ونقلت العربية نت عن الخارجية الامريكية، تعليقا على العملية العسكرية التركية، إنها مطلعة على التقارير الإخبارية الخاصة بالعمليات التركية هناك، مضيفة بان "أأنشطة عسكرية داخل العراق يجب أن تراعي احترام سيادة الأراضي العراقية".

يأتي هذا بينما تستمر تركيا في عملية عسكرية اطلقتها في الاسبوع الماضي فيما وقع قصف تركي مكثف مساء الجمعة على سفوح جبل "كاره" وثلاث نواح في دهوك.

من جهته أكد حزب العمال الكوردستاني لقناتي "العربية" و"الحدث" سقوط 30 جندياً تركياً في اشتباكات مستمرة مع عناصر الحزب في اقليم كوردستان.

PUKmedia / العربية نت

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