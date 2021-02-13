العراق وأسعار النفط.. عين على السعودية وأخرى صوب كردستان

2021/02/13 | 10:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، إلى توقعات العراق حول اجتماع "أوبك" المقبل...

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