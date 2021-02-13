وطني الركبي يحتل المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية

2021/02/13 | 10:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد‏احتل المنتخب الوطني لسباعيات الركبي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الاولى للبطولة العربية بنسختها السادسة المقامة حاليا في الاسكندرية.وحقيق اسود الرافدين فوزا واحدا فيما خسر في مباراتين أمام سوريا ومصر ليحتل المركز الثالث في المجموعة التي تصدرها المنتخب المصري واحتل وصافتها المنتخب السوري فيما تذيل المنتخب السوداني قائمة الترتيب.وستقام مباريات الادوار النهائية اليوم السبت على ملعب الاكاديمية البحرية في الاسكندرية.



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