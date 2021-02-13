2021/02/13 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أعلن نادي الديوانية الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب سيف سلمان.

وقال رئيس النادي حسين العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب سيف سلمان وقع بشكل رسمي للديوانية وسيمثل الفريق في النصف الثاني من الدوري”.

واوضح ان “ادارة الديوانية ستقدم الدعم اللازم للاعب كي يعود الى مستواه المعهود، فهو لاعب دولي وذو خبرة كبيرة ومكسب لاي فريق”.

يذكر ان الانتقالات تنتهي في الاول من اذار المقبل.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. سيف سلمان يعزز صفوف الديوانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. سيف سلمان يعزز صفوف الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).