2021/02/13 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت دعوة إلى نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لزيارة العراق، فيما وعد الأخير بتلبيتها خلال الأشهر المقبلة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”،أن “وزير الخارجية فؤاد حسين التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر ماكسيموس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت دعوة إلى نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لزيارة العراق، فيما وعد الأخير بتلبيتها خلال الشهر القبل المركز الخبري الوطني.

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