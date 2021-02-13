شركة دي أن او النرويجية تشتري حصة اكسون موبيل في بعشيقة

2021/02/13 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اشترت شركة النفط والغاز النرويجية دي ان او حصة عملاق النفط الامريكي اكسون موبيل البالغة 32 بالمائة في ترخيص حقل بعشيقة في كردستان العراق مما رفع حصة دي ان او الى 64 بالمائة .

ونقل موقع اي كورد ديلي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” وبانتظار موافقة حكومة اقليم كردستان تخطط الشركة النرويجية لمواصلة برنامج الاستكشاف والتقييم على الترخيص مع تتبع الإنتاج المبكر من الآبار الحالية في عام2021 “.

واضاف أن ” الشركة النرويجية سلمت 15 الف برميل من زيت الغاز من مرافق الانتاج المؤقتة والخاص للتصدير من بئري بعشيقة 2 وزارتك على التوالي ، حيث كانت شركة دي ان او قد اعلنت اشعارا بالاكتشاف بعد تدفق النفط من العديد من المناطق الجوراسية والترياسية إلى السطح في بئر استكشاف بعشيقة 2 حيث تدفقت المنطقة المنطقة بمعدلات متغيرة من الزيت الخفيف والغاز الحامض”.

وتابع ان ” تدفقت منطقتان بشكل طبيعي بمعدلات متوسطها أكثر من 3000 برميل من النفط يوميًا من الزيت الخفيف لكلا منهما ، بينما بلغ متوسط البئر الثاني أكثر من 1000 برميل يوميًا من الزيت الخفيف ، حيث تؤكد التحليلات اللاحقة على عينات السطح التي تم جمعها أثناء الاختبار أن مكامن البئرين تحتوي على زيت نفطي مشبع بغطاء من الغاز”.

قال الرئيس التنفيذي لشركة دي ان او بيجان مسافر رحماني “من خلال زيادة حصتنا في ترخيص بعشيقة الآن ، نظهر إيماننا بإمكانياته النهائية و بعد استقرار أسعار النفط ومدفوعات الصادرات في كردستان ، ستزيد دي ان او الإنفاق على الفرص الجديدة”.



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