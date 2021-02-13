تأكيد نيابي بإمكانية عودة الحظر في ظل ارتفاع إصابات كورونا..

2021/02/13 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أبدت عضو خلية الأزمة النيابية وفاء حسين الشمري، السبت، قلقها ازاء ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا مع احتمال تسجيل إصابات بالفيروس المتجدد الذي لم يعلن عنه، فيما أكدت إمكانية عودة الحظر.وقالت الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك مخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بين المواطنين”، مبينة ان “هناك امكانية لعودة الحظر في حالم لم يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة”.وأضافت أن “خلية الأزمة النيابية تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، فضلا عن متابعة وصول اللقاح إلى العراق”، مشيرة إلى أن “هناك مخاوف من قبلنا عن عودة انتشار فيروس كورونا بسبب تهاون المواطنين”.وكانت وزارة الصحة أكدت، أمس الجمعة ، أنها لم تسجل اية إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لكنه يعد أمرا ممكنا ومتوقعا واتخذنا إجراءات لمنع دخول السلالة الجديدة.



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