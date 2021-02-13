2021/02/13 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / انطلق المؤتمر الانتخابي لفرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للفرع ،بحضور نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ،وعدد من أعضاء مجلس النقابة .ورشح لرئاسة الفرع كل من توفيق الحبالي وحسين الشمري وغانم عبد الزهرة، فيما رشح لعضوية الهيئة الادارية كل من عبد الامير الكناني ، ضياء الموسوي، طارق الطرفي ، ماجد الخياط ، حسن المحنى ، فارس الحسناوي ، احمد المشرفاوي،غزوان السعيدي ، احمد التميمي ، خالد الخفاجي ، محمد العصفور، محمد الصواف ، علي الجراح ، اركان الخفاجي ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق المؤتمر الانتخابي لفرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء بحضور اللامي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق المؤتمر الانتخابي لفرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء بحضور اللامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).