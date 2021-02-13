ندوة افتراضية عن مدارس الخط العربي في ابو ظبي

2021/02/13 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابو ظبي / نينا / نظمت مؤسسة "خولة " للفن والثقافة في أبو ظبي ندوة فنية افتراضية تحت عنوان "مدارس الخط العربي بين النظرية والتطبيق" بمشاركة عدد من الخطاطين البارزين والباحثين والمتخصصين في قضايا الفن الإسلامي وفن الخط العربي.وتناولت الندوة التي ترأسها الدكتور صلاح الدين شيرزاد العضو المؤسس في جمعية الخطاطين العراقيين والمتخصص في تاريخ الفن الإسلامي، تاريخ الخط العربي وتطوره عبر العصور وأهم مدارس الخط العربي ونشأتها وإنتاجاتها ومناهجها الفنية وأبرز اعلامها مستعرضا الآراء المختلفة في نشأة الخط العربي.واستعرض شيرزاد اهم مدارس الخط العربي ونشأتها ، ومن أبرزها المدرسة البغدادية التي قدمت العديد من أنواع الخطوط ومن ضمنها خط الإجازة وخط المحقق وخط النسخ وخط الثلث بالإضافة إلى الحديث عن المدرسة المصرية والمدرسة المغربية وإنتاجاتها ومناهجها الفنية وأبرز اعلامها وأنواع الخطوط العربية ودلالاتها وكيفية العمل على تطويع الخط العربي ليكون عنصرا جمالياً من عناصر العمل الفني./ انتهى

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