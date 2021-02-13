الرئيس العراقي: نقف أمام مفترق طرق

2021/02/13 | 11:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، من ان العراق يقف على مفترق طرق اما التشتت او التقدم نحو بناء دولة وطنية مطالبا بعقد سياسي جديد....

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