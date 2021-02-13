انتحاري يضغط على زر منبه الصوت لتوديع زملائه الدواعش الى الجحيم!

2021/02/13 | 11:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة عمليات سامراء، السبت، عن مقتل ٢١ ارهابياً بانفجار سيارة مفخخة بالخطأ في جلام سامراء جنوبي صلاح الدين....

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