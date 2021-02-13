الحلبوسي يؤكد ان الارهاب والفساد أخرا مشروع بناء الدولة ويجب السيطرة على السلاح المنفلت

2021/02/13 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان الإرهاب والفساد أخّرا مشروع بناء الدولة، فيما بين انه من الضروري الوقوف على الانتهاكات بحق المواطنين بسبب السلاح المنفلت.وقال الحلبوسي خلال الحفل التأبيني بذكرى يوم الشهيد العراقي انه من الضروري … Readmore

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