لجنة الاقتصاد والاستثمار ترجح ان يكون التصويت على الموازنة منتصف هذا الاسبوع

2021/02/13 | 11:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن التصويت على قانون الموازنة سيكون منتصف الأسبوع الحالي.ونقلت وكالة الأنباء عن عضو اللجنة، ميادة النجار، قولها إن الأجواء حتى الآن إيجابية للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة.وتم الاتفاق على مضمون مشروع قانون … Readmore

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