2021/02/13 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني يجدد دعم حكومته لفئة في إقليم كوردستان ويضرب مثلاً للنجاح بفتاة إيزيدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/13 | 11:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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