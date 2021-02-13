صالح: نحن أمام مفترق طرق ويجب التقدم نحو بناء الدولة وفرض القانون على الجميع

2021/02/13 | 12:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، الحاجة إلى مراجعة مجمل العملية السياسية والتأسيس لعقد سياسي جديد، فيما أشار الى اننا أمام مفترق طرق ويجب التقدم نحو بناء الدولة وفرض القانون على الجميع.وقال رئيس الجمهورية، خلال الحفل التأبيني بذكرى يوم الشهيد العراقي، “نستذكر شهداء العراق ضد الاستبداد والارهاب، ونحن بحاجة لمراجعة مجمل …

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