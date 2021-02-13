الكاظمي: الجميع أمام فرصة تاريخية لإستعادة ثقة الشعب

2021/02/13 | 12:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ان الجميع إمام فرصة تاريخية لإستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات، مشيرا الى ان البعض يضع العراقيل أمام الحكومة.وقال الكاظمي في كلمة بمناسبة يوم الشهيد العراقي، ان “الدم الطاهر هو من يبني المستقبل”، لافتا الى ان “حكومته عملت منذ اليوم الأول لتولي رئاسة الحكومة …

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