2021/02/13 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور من يتذكر اليوم الدكتور خــالــد الأســـعـــد الذي بقي عشرات السنين مديرا لمتحف مدينة تدمر السورية..



واستشهد للحفاظ على تراثها التاريخي..



ضد عصابات داعش التي احتلت مدينة تدمر..



هل تتذكرون؟..



بشهر آب 2015...



والتي قتلته بعد تعذيبه بوحشية وفظاعة رهيبة..



ثم صلبته على أبواب المتحف..



بعد أن فجرت غالب آثاره التاريخية..



لأنها آثار حضارة كافرة..



حسب مخوخهم المتعبة الآثمة...



ولكنهم نهبوها وسرقوها..



وباعوها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يتذكر؟؟؟... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يتذكر؟؟؟... - غسان صابور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).