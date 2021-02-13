زيارة البابا الى العراق.. حديث حكومي عن

2021/02/13 | 12:10 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشفت السفارة العراقية في الفاتيكان، عن تفاصيل المتوقعة للقاء المقرر بين البابا فرنسيس والمرجع الدي...

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