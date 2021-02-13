نائب كردي يشكك بنزاهة الانتخابات مع بقاء مقرات الأحزاب الكردستانية مغلقة في المتنازع عليها

2021/02/13 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليم همزة، اليوم السبت (13 شباط 2021)، أنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في المناطق المتنازع عليها، إذا بقيَت أبواب الأحزاب الكردستانية مغلقة.

وقال همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدستور العراقي نص بشكل واضح على أن المناطق المتنازع عليها تُدار من قبل الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وإدارتها حالياً من قبل الاتحادية دون وجود المكون الكردي"، مشيراً إلى أن "هذا يمثل مخالفة صريحة للدستور الذي صوّت عليه كل أطياف العراق".

وأضاف، أن "أي إجراء يحدث في المناطق المتنازع عليها دون حضور الكرد، يكون عليه إشكالية كبيرة"، داعياً "الحكومة الاتحادية والمفوضية العليا للانتخابات إلى إعادة فتح مقرات كل الاحزاب السياسية ومنها الكردستانية دون استثناء، قبل إجراء الانتخابات واعطاء الحربة للناخب، لأنه خلاف ذلك لا يمكن اجراء انتخابات نزيهة".

وأوضح، أن "إجراء الانتخابات دون وجود مقرات الاحزاب الكردستانية في المناطق المتنازع عليها، سيدفع إلى تزويرها، لأن من أبعد تلك المقرات سيقوم بالتزوير وهذا امر غير مقبول بالأساس".

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