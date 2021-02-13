مقتل 30 من طالبان بانفجار عبوة خلال تدريب على ’’صناعة العبوات’’ داخل مسجد

2021/02/13 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم السبت (13 شباط 2021)، أن 30 من عناصر حركة "طالبان"، منهم ستة أجانب، قتلوا جراء انفجار هز مسجدا في منطقة دولت آباد بولاية بلخ شمال البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "الانفجار دوى خلال تدرب عناصر طالبان على تصنيع عبوات ناسفة".

ولم تعلق "طالبان" حتى الآن على الحادث.

ويوم أمس الجمعة، قالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، إن "15 من مقاتلي حركة طالبان قتلوا وأصيب سبعة آخرون في ضربات وجهتها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في المناطق المحيطة بمنطقة أرغنداب بمقاطعة قندهار".

وذكر البيان أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية تلقت دعما من القوات الجوية الأفغانية أثناء قصفها مواقع جماعة طالبان، مضيفا أن كمية من أسلحة المسلحين وذخائرهم دمرت خلال الهجوم في وقت متأخر يوم الخميس.

وأضاف البيان أن قوات الأمن طهرت مساحة كبيرة من الأراضي من المسلحين في أرغنداب إلى جانب اكتشاف وإبطال مفعول 30 لغما أرضيا وقنابل مزروعة على جوانب الطرق في المنطقة.

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