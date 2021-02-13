قيادي أيزيدي: الحشد الشعبي قدم إلى سنجار بعد تهديدات تركية باجتياح القضاء

2021/02/13 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

كشف القيادي في الحشد الايزيدي، عارف شنكالي، اليوم السبت (13 شباط 2021)، عن أسباب التحركات الأخيرة التي تجريها قوات الحشد الشعبي في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وقال شنكالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي قام باستقدام تعزيزات من لواءين من قوات الحشد وذلك لتطمين المواطنين بعد التهديات التركية الأخيرة، باجتياح قضاء سنجار".

وأضاف أنه "نحن من تواصلنا مع قيادة الحشد الشعبي، وطلبنا منهم إرسال التعزيزات الأمنية لغرض تطمين المواطنين بعد التهديدات".

وأشار إلى أن "القوة انتشرت في قرية دوميز في المقر المتقدم لعمليات الحشد الشعبي وكذلك في عدد من القرى الأخرى".

وفي وقت سابق، هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بالتدخل من اجل اخراج الجماعات التابعة لحزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار، في وقت تستمر فيه الطائرات التركية بشن غارات جوية ضد مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني، داخل الاراضي العراقية، وسط حالة مستمرة من الهلع والنزوح بين سكان القرى الكردية التي تتعرض للقصف المستمر، وبشكل يكاد يكون شبه يومي.

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