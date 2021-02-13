لم تسجل سوى اربعة .. المفوضية تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية للمرة الثانية / موسع

2021/02/13 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت المفوّضية العليا المستقلة للانتخابات عن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم السابع والعشرين من شباط الجاري ، بغية فسح مجال اوسع للتحالفات السياسية لاجراء عملية التسجيل, و تحديث بيانات الاحزاب المنضوية في التحالفات المسجلة سابقًا.وقال مجلس المفوضين في بيان : " انطلاقا من حرص مفوّضية الانتخابات على إشراك عدد كافٍ من المرشّحين؛ لإعطاء الناخب العراقي فرصة كبيرة لاختيار المرشّح الأنسب من بين المرشّحين المتنافسين، ممّن لديه القدرة على دفع عجلة الإصلاح والتنمية نحو الأمام، وتجاوباً مع مطالب الشعب العراقي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، عملنا على تسهيل عملية تسجيل الاحزاب والتحالفات وتمديد فترة تسجيلها بما يضمن مشاركة عادلة للجميع".واضاف :" ان مجلس المفوضين اصدر بالإجماع قرارًا ينصّ على تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ٢٠٢١/٢/٢٧؛ بغية فسح مجال أوسع للتحالفات السياسية لإجراء عملية التسجيل, و تحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقًا ".واوضح :" ان مجلس المفوضين اعلن في وقت سابق ان موعد ٢٠٢١/٢/١٠ هو موعد نهائي لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية إلا انه أعاد النظر في هذا القرار بسبب انقضاء المدد السابقة لعملية التسجيل ولم يُسجل خلالها سوى (٤) تحالفات منذ انطلاقها في ٢٠٢١/١/٩، ، فضلًا عن (٦) تحالفات أبدت رغبتها في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، ممّا دعا مجلس المفوضين الى تمديد مدّة التسجيل مرّة ثانية ، لما في ذلك من ضرورة ملحة في افساح المجال لاكبر عدد ممكن من التحالفات السياسية لاستكمال اجراءات التسجيل على الرغم ممّا سيترتّب على ذلك التمديد من تحدّيات وصعوبات للمفوضية في تنفيذ الجدول الزمني العملياتي لإجراء الانتخابات ./ انتهى9

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