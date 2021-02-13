طقس صحو مع بعض الغيوم بدرجات حرارة عشرينية خلال اليومين المقبلين

2021/02/13 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا مع بعض الغيوم بدرجات حرارة عشرينية في عموم مناطق البلاد .وقالت الهيئة في بيان اليوم :" ان طقس يوم غد الاحد في عموم مناطق البلاد سيكون صحوا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 9 مئوية والعظمى 24 مئوية ".واضافت :" ان الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ، والرياح متغيرة الاتجاة خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة"./انتهى9

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