2021/02/13 | 12:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أنه أمام الشعب العراقي فرصة تاريخية في الانتخابات، مشيرا الى ان هناك من يعرقل عمل الحكومة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يكشف سبب المناكفات بعد تسلمه المنصب) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يكشف سبب المناكفات بعد تسلمه المنصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).