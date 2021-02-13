الإطاحة بـ13 داعشيا في نينوى

2021/02/13 | 12:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القاء القبض على 13 عنصرا بتنظيم “ داعش” الاجرامي في محافظة نينوى.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من القاء القبض على 13 ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفقا لاحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي ولعملهم بما يسمى فرقة الفرقان والشرطة اللااسلامية والمعسكرات العامة وفرقة ذات الصواري بصفة عسكر وامنيين وعناصر اسناد تحت كنى واسماء مختلفة”.

وأشار البيان الى أنه “ومن خلال التحقيقات معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية قبل عمليات التحرير”، مبينا أنه “تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية”.



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