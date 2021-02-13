2021/02/13 | 12:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل فندق مكون من خمسة طوابق وسط مدينة كربلاء.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “طوقت الفرق النيران وانقذت تسعة من النزلاء، اصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق وتم تقديم الاسعافات الاولية والانعاش الرئوي لهم، فيما اخلت عشرات النزلاء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينقذ 9 نزلاء من حادث حريق فندق وسط كربلاء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينقذ 9 نزلاء من حادث حريق فندق وسط كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).