الحلبوسي: الوقت حان لدعم القوى الوطنية وإخراج العراق من محنته

2021/02/13 | 12:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان الوقت حان لدعم القوى الوطنية لإخراج العراق من محنتِه، مشددا على ضرورة منعِ السلاح المنفلت لضمان ‏أمن المواطنين وتعزيز قدرات قواتِنا الامنية والعسكرية.وذكر الحلبوسي في كلمة بمناسبة يوم الشهيد العراقي (الذكرى الـ18 لاستشهاد شهيد المحراب)، انه “ما زال أمامَنا الكثير لتحقيق الطموحات …

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