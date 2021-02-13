مقتل وإصابة 12 شرطيا بانفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

2021/02/13 | 12:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

قتل خمسة من أفراد الشرطة وأصيب 7 آخرون، بانفجار استهدف سيارتهم في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار شرق أفغانستان.

ووفقا لقناة “طلوع نيوز” الأفغانية قال قائد شرطة الإقليم فريد مشعل، إن هجوما بسيارة مفخخة استهدف مركزا لقوات الأمن في منطقة أرغنداب في إقليم قندهار الجنوبي، ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 7 من أفراد الشرطة.

وأضاف أن مدرسة وعددا من المنازل المجاورة تضررت في الهجوم.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة إن ثلاثة مدنيين أصيبوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في مدينة جلال آباد صباح اليوم السبت.

وقالت شرطة ننجرهار إن الانفجار استهدف عربة للشرطة، لكن كل المصابين كانوا من المدنيين.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.



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