العراق والجزائر يبحثان تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة لزيادة حجم التعاون

2021/02/13 | 12:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، مع عبد القادر بن شاعة، سفير الجزائر لدى العراق سبل تفعيل عمل اللجنة العليا المشترَكة "العراقية – الجزائرية" لما لها من أثر كبير في زيادة حجم التعاون والتنسيق في المجالات كافة.جاء ذلك خلال استقبال …

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